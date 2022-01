Istituto Bruno Leoni

12 gennaio 2022

Vota per IBL su IlMioDono

È iniziata la campagna di Unicredit a sostegno del non profit

Anche quest'anno, UniCredit ha dato vita all'iniziativa "1 voto, 200.000 aiuti concreti". L'iniziativa prevede la distribuzione di 200.000 euro tra le organizzazioni non profit aderenti a IlMioDono. La somma sarà assegnata sulla base dei voti ottenuti.Ogni voto è importante. Per sostenere IBL basta cliccare QUI , poi su "Vota questa organizzazione" e infine esprimere la preferenza in una delle modalità proposte, via e-mail o Twitter. Inoltre, se dopo aver espresso la propria preferenza si dona almeno 10 euro (Donazione Plus) il voto si moltiplica e raggiunge un valore di 6 punti.Il ricavato verrà utilizzato per sostenere " IBL nelle scuole ": il programma rivolto agli istituti superiori che ha la finalità di insegnare agli studenti i concetti base dell'economia, per fornire loro gli strumenti per una migliore comprensione della realtà politica ed economica in cui vivono e stimolarli verso riflessioni più ponderate.Come piccolo ringraziamento per il voto espresso, verranno inviati due e-book pubblicati da IBL Libri: Sudditi. Un programma per i prossimi 50 anni , a cura di Nicola Rossi e Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi? , a cura di Serena Sileoni. Dopo avere votato, occorre inoltrare a info@brunoleoni.it l'email generata automaticamente da IlMioDono che certifica il proprio voto oppure lo screenshot della donazione effettuata con Twitter.Se in aggiunta al proprio voto verrà effettuata anche una donazione di almeno 10 euro, si potrà partecipare ad un webinar esclusivo dal titolo: Sempre più sudditi?, che vedrà la partecipazione di Giovanni Guzzetta, Alberto Mingardi e Nicola Rossi, e che si terrà l'8 febbraio 2022.