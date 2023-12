La ricchezza delle nazioni

Guida alla lettura

Maria Pia Paganelli

Disponibile dal 18 dicembre



Adam Smith (1723-1790) è conosciuto come il padre fondatore dell'economia politica. Le sue idee hanno ispirato filosofi, economisti, politici e imprenditori.











Pochi però hanno letto per intero la sua principale opera, La ricchezza delle nazioni, il primo libro che ha sistematizzato e approfondito molti dei concetti alla base del ragionare economico. Questo libro di Maria Pia Paganelli fornisce un'introduzione accessibile, chiara e concisa agli argomenti trattati da Smith nel suo influente testo, analizzando inoltre l'ambiente politico e culturale in cui il pensatore scozzese visse e la duratura validità dei suoi insegnamenti.La ricchezza delle nazioni è un'articolata difesa della società commerciale, Smith ne riconosce i pregi e mette in guardia circa i problemi che possono compromettere i benefici creati dagli scambi. Solo una società di questo tipo può assicurare giustizia e prosperità a una popolazione in continua crescita.Maria Pia Paganelli è professoressa di Economia alla Trinity University di San Antonio, Texas. Con Dennis C. Rasmussen e Craig Smith ha curato il libro Adam Smith and Rousseau: Ethics, Politics, Economics (2018) e con Christopher Berry e Craig Smith l'Oxford Handbook on Adam Smith (2013). È inoltre presidente dell'International Adam Smith Society.