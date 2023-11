IBL

20 novembre 2023

Adam Smith. Una guida alla lettura

Corso online in sei lezioni, da mercoledì 22 novembre

In occasione del, l’Istituto Bruno Leoni organizza un(1723-1790). Amico di David Hume e considerato uno dei maggiori pensatori del cosiddetto Illuminismo scozzese, Smith ha lasciato una vasta eredità di lezioni e solo due opere da lui riviste e preparate per la pubblicazione: la Teoria dei sentimenti morali (1759) e l’Indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni (1776). Nonostante questi due libri siano stati considerati, per molto tempo, in contrapposizione l’uno con l’altro, in realtà si tratta di due opere che affrontano altrettanti aspetti dell’elaborazione smithiana sul medesimo tema:. Il corso online si propone di ricostruire ile di analizzare alcuni tra i, ritenute oggi due veri e propri “classici” della filosofia morale e dell’economia politica, oltre che del pensiero liberale.Il ciclo prevede sei lezioni:, dalle ore 18:30 alle ore 20.00. Il calendario completo, la quota e le modalità di iscrizione sono disponibili alla www.brunoleoni.it/adam-smith-una-guida-alla-lettura . Le lezioni possono essere seguite sia in diretta streaming che in differita. La quota di iscrizione comprende l'invio di una copia del libro di Maria Pia Paganelli, La ricchezza delle nazioni. Guida alla lettura, che sarà pubblicato da IBL Libri nel mese di dicembre.