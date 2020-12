Alberto Mingardi

Rassegna stampa

5 dicembre 2020

Una vita da Paz

Da marxista eccentrico a socialista libertario. A trent'anni dal Nobel, politica e rivoluzione del poeta messicano più potente del Novecento

L’11 ottobre 1984 il segretario di Stato americano, George Shultz, è in visita a Città del Messico. Pochi mesi prima in Nicaragua, in elezioni disertate dall’opposizione democratica, è stato eletto Daniel Ortega. L’amministrazione Reagan è impegnata a costruire un cordone sanitario attorno al paese centroamericano. È probabile che Shultz si aspettasse le proteste della sinistra messicana. È meno probabile che immaginasse lo slogan per cui ci si ricorda ancora di quei cortei: “Reagan, rapaz, tu amigo es Octavio Paz”.