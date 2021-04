Quante lampadine servono per cambiare il mondo?

Innovazione, crescita e scenari futuri

Matt Ridley

Con un commento di Stephen Davies

Tutti a scuola impariamo che l’inventore della lampadina è stato Thomas Edison. Ma è andata veramente così? E se non l’avesse inventata lui, vivremmo ancora al buio?

Per Matt Ridley, dobbiamo questa importante scoperta non solo a Edison bensì ad almeno altre venti persone: l’invenzione della lampadina è avvenuta grazie alla combinazione delle tecnologie e delle conoscenze diffuse all’epoca. In un certo senso, era destinata ad accadere prima o poi.

L’innovazione è la più importante questione irrisolta di tutta la società umana. Ci facciamo affidamento, ma non la comprendiamo appieno, non possiamo prevederla e non possiamo dirigerla. In Quante lampadine servono per cambiare il mondo?, Ridley esamina la natura dell'innovazione e le sue conseguenze, sfatando il mito che l'automazione distrugga i posti di lavoro e dimostrando come essa favorisca la crescita economica.

L’innovazione è un processo ancora misterioso, poco valorizzato e troppo spesso ostacolato.



Matt Ridley, membro della Camera dei Lord, è uno dei più apprezzati e originali autori di opere di divulgazione scientifica. IBL Libri ha pubblicato l’edizione italiana di Le origini della virtù. Gli istinti umani e l’evoluzione della cooperazione (2012). Per Liberilibri è di recente uscito L’evoluzione di tutte le cose. Come piccoli cambiamenti trasformano il nostro mondo (2021).