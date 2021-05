Alberto Mingardi

Rassegna stampa

6 maggio 2021

Madrid, Italia

Il trionfo di Ayuso suggerisce che sulla libertà dei moderni si può costruire un consenso

Libertà, quanti delitti si commettono in tuo nome. Questa specie di sospiro è la reazione tipica, comprensibile quanto miope, ogni volta che tale parola rientra nel dibattito pubblico, e peggio ancora se ci rientra da “da destra”. Cosi è stato anche a Madrid. Per i critici (ma più onesto sarebbe dire, rendendo onore alla veemenza e all’ideologia, i nemici) di lsabel Díaz Ayuso, la presidente della Comunidad di Madrid che alle urne ha sbancato la sinistra, polverizzato l’insipido centrismo di Ciudadanos e restituito la possibilità di un futuro al bipolarismo spagnolo, il suo martellante appello alla “libertà” è stato quanto di più pretestuoso. Libertà per negozi e teatri che restano aperti, libertà per dire tasse basse.