23 agosto 2023

Così Wikipedia è diventata il baluardo del conformismo

Nata libertaria, l'enciclopedia on line è cresciuta allineata all'ideologia e all'agenda «corretta»

Wikipedia nacque da un'intuizione libertaria. Secondo lo stesso Jimmy Wales, che aveva seguito un corso di teoria economica alla Auburn University, fu la lettura dell'economista Friedrich A. von Hayek a suggerire l'ipotesi di questa enciclopedia on line di cui tutti possono essere i redattori. In alcuni celebri articoli lo studioso austriaco aveva infatti contestato le logiche della pianificazione economica (e della programmazione) evidenziando che ci sono tutta una serie di conoscenze fattuali che per loro natura sono disperse, e che nessun pianificatore centrale è in grado di maneggiare. Esse sono invece utilizzate dagli innumerevoli attori di un mercato libero e plurale. Nel 2001 Wales partì da qui.