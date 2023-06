Carlo Lottieri

Rassegna stampa

6 giugno 2023

Per la Ue chi ha dubbi sul clima è come un agente di Putin

Il rapporto dell'Europarlamento sulla disinformazione punisce il "negazionismo" sul riscaldamento antropico

Quello del riscaldamento globale di origine antropica, ormai, non è soltanto divenuto un dogma intoccabile, ma perfino un «intercalare concettuale»: buono in ogni circostanza.Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che nel rapporto del Parlamento europeo, approvato il primo giugno, volto a denunciare le intromissioni di Vladimir Putin nella politica europea (intitolato «Interferenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, con inclusa la disinformazione») si sottolinei che «l'aumento del negazionismo sui cambiamenti climatici può essere collegato a una più ampia diffusione delle teorie cospirative nel discorso pubblico, che si basa sulla creazione deliberata di una contro-realtà e sul rifiuto della scienza».