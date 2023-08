Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

11 agosto 2023

Tre aspetti da chiarire sul Pnrr

L’accordo sulla terza e quarta rata consente all’esecutivo di superare una fase difficile

Dopo mesi di maltempo, il governo è finalmente riuscito a portare un poco di bonaccia sul mare del Pnrr. L’accordo con la Commissione sulla terza e la quarta rata, in particolare, consente all’esecutivo di superare una fase difficile, segnata – prima e più che dalla difficoltà a rispettare la tabella di marcia del Piano – da incomprensioni ed errori di comunicazione con Bruxelles. Nei fatti questa schiarita rappresenta una tregua, che però non va interpretata come la fine delle ostilità. Ci sono almeno tre aspetti che il ministro Raffaele Fitto dovrà chiarire, sia verso la Commissione, sia verso il Paese.