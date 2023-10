Alessandra Ricciardi

14 ottobre 2023

Il superbonus è un vero macigno

Intervista a Nicola Rossi. Il punto alla vigilia della Manovra che sarà approvata lunedì dal consiglio dei ministri

«Non è nella legge di bilancio che va trovata la soluzione ai nostri problemi di crescita. Era ed è una tesi infondata. Alla legge di bilancio, per un Paese indebitato come il nostro, bisogna in primo luogo chiedere di perseguire l'obbiettivo della stabilità», dice Nicola Rossi, economista dell'Università Tor Vergata, già ai vertici dell'Istituto Bruno Leoni, un passato in politica con il Pd. Alla vigilia della Manovra che sarà approvata lunedì dal consiglio dei ministri («sarà prudente, senza troppe differenze con quella dello scorso anno»), Rossi condivide le preoccupazioni per le conseguenze che la crisi mediorientale potrà avere sulla nostra economia, «se il conflitto si allargasse e nuovi attori entrassero in campo le conseguenze potrebbero essere molto rilevanti».