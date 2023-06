Carlo Lottieri

Rassegna stampa

17 giugno 2023

Se lo Stato limita i formaggi (e la libertà)

Il dirigismo ambientalista sta portando a una pianificazione centralizzata dell'economia

Se in Irlanda sterminano le vacche e a New York tolgono la carne dai menù scolastici, non possiamo più stupirci di nulla. E così può anche accadere che il ministero dell'agricoltura tedesco, Cem Özdemir, annunci di proibire la pubblicità degli alimenti contenenti zucchero ed estenda pure il bando a varie forme di latte, formaggio e burro. Per evitare tale proibizione le imprese dovranno prendere tutta una serie di accorgimenti, modificando le loro produzioni.