Nicola Rossi

Rassegna stampa

6 aprile 2023

Perché “spendere per spendere” sarebbe il fallimento del Pnrr

Il dibattito in corso sul Piano europeo non può essere derubricato come una polemica oziosa

Il piano Next Generation Eu è l'espressione a oggi più tangibile e senza molti precedenti di un'Unione europea capace di guardare a se stessa come a una comunità realmente priva di frontiere fisiche e culturali al suo interno e segnata da un destino comune e condiviso. Esattamente per questo motivo la sua attuazione richiede oggi da parte di tutti gli stati membri uno sforzo aggiuntivo di serietà e trasparenza. Il dibattito in corso in questi giorni sui tempi e i modi di attuazione del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non è quindi ozioso o inutile. Né può e deve essere derubricato a uno dei tanti esempi di piccola polemica politica che ci sforziamo di non farci mancare mai.