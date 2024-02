Nicola Rossi

Rassegna stampa

23 febbraio 2024

Le risposte che mancano da politica e sindacati sulle morti sul lavoro

Vogliamo veramente credere che per le nostre imprese la sicurezza sul lavoro sia un optional?

La sequenza è ben nota. Un cantiere - uno qualunque in qualunque parte d'Italia - diventa il teatro di un evento tragico. Uno o più lavoratori perdono la vita. Il sindaco ed il ministro pro tempore visitano il luogo del disastro. I sindacati si indignano e chiedono nuove e decisive misure. Il governo provvede, in tempi record, a disegnare e ad approvare nuovi provvedimenti sempre più incisivi per contrastare il fenomeno. Il tema conquista le prime pagine dei media per poi lentamente passare nelle pagine interne, prima, e nelle brevi, dopo. Nell'attesa del prossimo evento tragico.