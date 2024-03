Carlo Stagnaro - Alberto Saravalle

Rassegna stampa

5 marzo 2024

Il nuovo dazio sul carbonio studiato dall'Ue è una sciocchezza

Il meccanismo è perverso, sull'ambiente non avrà alcun impatto

Le politiche, diceva Milton Friedman, non vanno giudicate per le loro intenzioni, ma per i loro effetti. Il dazio sul carbonio per i beni importati da paesi extra-Ue, che l'Unione si appresta a introdurre dopo una prima fase sperimentale già iniziata, rischia di danneggiare le imprese esportatrici, senza produrre benefici ambientali.