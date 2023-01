Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

23 gennaio 2023

Non sparate sui mercati

Oltre la polemica sui carburanti. La speculazione come forza positiva

E’ il babau della politica italiana, il fantasma accusato dei rincari del gas e dell’energia elettrica, e prima delle mascherine. In realtà, è un elemento necessario per il funzionamento dei mercati ed è anche una forza positiva. Una spiegazione, con l’aiuto di Einaudi e dei “Promessi sposi”La speculazione è il babau della politica italiana. Non è una novità. Ma nelle ultime settimane, con i rincari dei carburanti e la fine dello sconto delle accise, ha conquistato i riflettori e attirato un’escalation retorica. Se appena torniamo indietro con la memoria, essa è stata accusata dei rincari del gas e dell’energia elettrica, e prima di mascherine, igienizzanti e altri prodotti necessari a contrastare la pandemia. Prima ancora, si è parlato di speculazione a proposito dei titoli di stato italiani, sviluppo immobiliare e incendi in Sicilia, beni alimentari, e chissà quante altre cose. Lo schema è sempre lo stesso. Gli uni puntano il dito contro i benzinai, le compagnie petrolifere, i trader, i produttori e importatori di dispositivi di protezione individuale, i costruttori immobiliari, gli agricoltori, e via dicendo. Gli altri si difendono, spesso abbozzando. Pochi chiamano il bluff: siamo sicuri che dietro ogni rovescio dell’economia – e, in particolare, dietro ogni aumento dei prezzi – ci siano gli speculatori? Soprattutto: che cosa è la speculazione?