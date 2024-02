Carlo Stagnaro - Luciano Capone

13 febbraio 2024

Milei non è Trump

Cosa può imparare Meloni dalla dottrina anti trumpiana di Milei (e dai tre libri regalati al Papa)

Ieri, quando ha incontrato Javier Milei, Giorgia Meloni si è trovata di fronte l'esponente di una destra strana, diversa da quella che lei è abituata a frequentare. Mentre la destra globale da Donald Trump a Viktor Orban, dai polacchi del PiS a Marine Le Pen si muove in una direzione nazional-conservatrice, Milei è qualcosa di nuovo, o forse di antico, sicuramente di diverso.Né nazionalista né conservatore, se non nel senso di "fiscal conservative", che potremmo tradurre come "rigorista". Lo certificano i libri che ha regalato a Papa Francesco: "L'azione umana" di Ludwig von Mises (pubblicato in Italia da Rubbettino), " La presunzione fatale " di Friedrich von Hayek e " Pandemia e dirigismo " di Jesús Huerta de Soto e Bernardo Ferrero (entrambi editi da Ibl Libri).