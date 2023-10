IBL

Consultazioni pubbliche

Memoria sul DL Energia

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati

Documento scritto dell’Istituto Bruno Leoni nell’ambito dell’esame da parte delle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023 recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” (C. 1437 Governo).