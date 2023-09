Il liberalismo funziona

Come gli autentici valori liberali rendono il mondo più libero, equo e prospero per tutti

Deirdre N. McCloskey

IL LIBRO SARÀ DISPONIBILE DAL 16 OTTOBRE 2023



Il liberalismo funziona di Deirdre N. McCloskey è la miglior difesa dei principi liberali uscita in questi ultimi anni.

In questo libro erudito, ma estremamente accessibile e scritto con un stile colloquiale, McCloskey spiega perché il ritorno agli ideali “illuministici” di John Locke, Adam Smith, Voltaire e Mary Wollstonecraft sia necessario per affrontare i grandi problemi dei nostri tempi: in primo luogo la povertà, le disuguaglianze e i regimi illiberali. Nel corso della storia il liberalismo ha favorito la diffusione della libertà e del benessere. Ma troppe persone continuano a negare i benefici di una società libera e aperta, per questo le pagine scritte da McCloskey sono oggi più che mai indispensabili: per riaffermare una volta di più il valore della libertà e le sue vantaggiose conseguenze per gli individui e la società.



Deirdre N. McCloskey, Professoressa emerita di Economia e Storia presso l’Università dell’Illinois a Chicago, è autrice di numerosi libri di successo, tra cui la trilogia sull’“Età borghese”, dove ha messo in evidenza come il mutamento culturale che ha riconosciuto e onorato le virtù della borghesia – antieroica e pacifica – sia stato alla base del Grande Arricchimento che dall’Ottocento ha riguardato l’intero Occidente.