Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

4 aprile 2023

Lawson, l'architetto del thatcherismo che inventò il mercato dove non c'era

Nigel Lawson è stato il padre delle privatizzazioni degli anni Ottanta nel Regno Unito

Nigel Lawson, l'architetto delle riforme di Margaret Thatcher, è morto all'età di 91 anni. Era un uomo guidato dai principi: fortemente convinto delle sue idee e determinato a metterle in pratica. Contribuì a trasformare profondamente il rapporto tra lo stato e il mercato ben al di là dei confini britannici. Molti lo ricordano per il taglio delle tasse: da Cancelliere dello scacchiere, tra il 1983 e il 1989 portò l'aliquota dell'imposta sul reddito personale dal 60 al 40 per cento, l'aliquota base dal 30 al 25 per cento e l'imposta sul reddito d'impresa dal 52 al 35 per cento.