Lorenzo Torrisi

Rassegna stampa

30 novembre 2022

La prudenza ci aiuterà anche contro l’inflazione

La Legge di bilancio ha iniziato il suo iter parlamentare e non mancano le critiche. Intervista a Nicola Rossi

La Legge di bilancio ha iniziato il suo iter parlamentare e a mostrare insoddisfazione non ci sono solo le opposizioni, ma anche i sindacati e Confindustria, il cui Presidente Bonomi ha parlato di una manovra senza visione. Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato, invece, che “avevamo poche risorse e abbiamo deciso dove concentrarle. Emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia”.Secondo Nicola Rossi, professore di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e membro del cda dell’Istituto Bruno Leoni, «a un mese dall’insediamento del Governo e a poche settimane dalla scadenza per consegnare la Legge di bilancio in Europa, credo che onestamente non fosse né prevedibile, né possibile fare diversamente o meglio di quanto è stato fatto».