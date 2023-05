Luciano Capone - Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

16 maggio 2023

La doppia ipocrisia di Schlein sui Sussidi ambientalmente dannosi

Il Pd propone il taglio del 10 per cento dei Sad per finanziare stipendi e il reclutamento di nuovo personale

Il Partito democratico propone, attraverso due emendamenti al decreto assunzioni, di trovare due miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici e il reclutamento di nuovo personale attraverso il taglio del 10 per cento dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad). Non si tratta dell’iniziativa personale di qualche peone: gli emendamenti portano le firme della segretaria Elly Schlein, della capogruppo Chiara Braga, della vice Simona Bonafé e del coordinatore di Articolo Uno Arturo Scotto.