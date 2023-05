Rainer Zitelmann

8 maggio 2023

Gli italiani capitalisti immaginari

Gli atteggiamenti più positivi verso il capitalismo si trovano in Polonia, Stati Uniti e Corea del Sud

Un sondaggio in 34 Stati. Nel Paese delle Pmi solo il 19% ritiene che l’attuale sistema economico abbia migliorato la vita. Il 73% vi associa termini negativi come avidità, corruzione, mentre quelli positivi (prosperità, libertà) si fermano al 64%. Ma in Francia e Germania gli atteggiamenti sono ancora più criticiPubblichiamo un articolo di Rainer Zitelmann, autore del libro « Elogio del capitalismo. Dieci miti da sfatare » (IBL Libri, 392 pagine 20 euro). Nel volume Zitelmann prende in considerazione le principali critiche al capitalismo e le mette a confronto con dati empirici e fatti storici. La seconda parte del volume presenta i risultati di un sondaggio internazionale sulla percezione del capitalismo tra le persone condotto in 34 Paesi e che ha coinvolto 34.550 soggetti. In Italia sono state intervistate, da Ipsos Mori, 1090 persone dal 30 luglio al 9 agosto 2021. Ecco i risultatiChe cosa associano gli italiani alla parola capitalismo? A tutti gli intervistati sono stati presentati dieci termini, cinque positivi e cinque negativi. Il risultato è il seguente: gli italiani associano il termine capitalismo principalmente a cose negative. Dei sei termini più citati, solo due («ampia gamma di prodotti» e «innovazione») sono positivi, mentre gli altri sono negativi: «orientamento ai risultati, pressione costante per raggiungerli», «avidità», «corruzione» e «freddezza». La percentuale media con cui vengono citati questi termini negativi è del 73%. Al contrario, termini positivi come «prosperità», «progresso» e «libertà» sono citati in media dal 64% degli intervistati.Libero mercatoL’analisi delle risposte alle affermazioni favorevoli all’intervento dello Stato nell’economia e a quelle favorevoli invece al libero mercato rivela che le prime hanno raccolto il 26% di consensi, rispetto al 21% per le seconde. Dividendo la media delle affermazioni positive per la media delle affermazioni negative si ottiene un coefficiente di 0,81. Un dato superiore a 1,0 significa che in un Paese dominano gli atteggiamenti a favore della libertà economica, un coefficiente inferiore a 1,0 significa che dominano le opinioni contrarie al capitalismo.A favore o contro?In un’altra domanda agli intervistati è stato presentato un totale di diciotto affermazioni sul capitalismo, di cui dieci negative e otto positive. La consonanza con le affermazioni negative (in media il 29%) supera quello con le affermazioni positive (in media il 16%). Dividendo le due percentuali si ottiene un coefficiente di 0,54, molto al di sotto di 1,0.Senza eccezioni, le sei affermazioni che hanno avuto maggiore consenso erano tutte negative: «Il capitalismo porta a crescenti disuguaglianze» è stato scelto dal 43% degli intervistati; il 42% ha affermato che «Il capitalismo è dominato dai ricchi, che influenzano le scelte politiche»; il 36% ha detto che «Il capitalismo conduce a monopoli quando singole imprese controllano un intero mercato»; Il 35% ha sostenuto che «Il capitalismo promuove l’egoismo e l’avidità»; per il 34% «Il capitalismo spinge le persone ad acquistare prodotti di cui non hanno bisogno»; e per il 29% degli intervistati «Il capitalismo causa il degrado ambientale e il cambiamento climatico». I risultati sono quindi molto chiari: in Italia domina un atteggiamento anticapitalista.Sulla base di dati oggettivi, nei capitoli 1 e 2 del mio libro «Elogio del capitalismo» spiego che il capitalismo ha svolto un ruolo di straordinaria importanza nella riduzione della fame e della povertà e ha migliorato le condizioni della gente comune in molti Paesi. Nessun economista serio potrebbe mai negarlo – eppure solo il 19% degli italiani ha riconosciuto che «Il capitalismo ha migliorato le condizioni di vita della gente comune in molti Paesi».Ogni tentativo di istituire sistemi anticapitalistici negli ultimi cento anni è fallito. Nonostante ciò, solo il 19% degli italiani ha affermato che «Il capitalismo forse non è il sistema ideale, ma è il migliore tra tutti i sistemi economici esistenti». Nonostante la diffusa povertà e gli oltre 100 milioni di morti causati dal fallimento degli esperimenti socialisti nell’ultimo secolo, solo il 13% degli italiani ha sostenuto che «Il capitalismo è insostituibile; i tentativi passati di sostituirlo hanno sempre portato a dittature e sofferenze».Noi e gli altriCome si colloca l’Italia rispetto ad altri paesi? Se si combinano i dati relativi alla libertà economica e alle domande sul capitalismo, si ottiene per l’Italia un coefficiente di 0,74. Nella nostra indagine, ci sono quattordici Paesi che mostrano tendenze più anticapitaliste rispetto all'Italia, a fronte di diciannove Paesi che hanno un atteggiamento più positivo o meno negativo. Gli atteggiamenti più positivi verso il capitalismo si trovano in Polonia, Stati Uniti e Corea del Sud.da L'Economia-Corriere della Sera, 8 maggio 2023