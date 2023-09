Gianluca Zapponini

Rassegna stampa

2 settembre 2023

Ita e quel paradosso che rischia di innervosire Lufthansa

La versione di Andrea Giuricin

La sentenza della Corte d’Appello sui dipendenti ex Alitalia potrebbe rappresentare un ostacolo a un’operazione industriale di cui l’Italia non può fare a meno, commenta Andrea Giuricin, economista dell’Istituto Bruno Leoni. Ma per la compagnia aerea sarebbe invece “ininfluente”A occhio nudo hanno vinto i dipendenti, ma con uno sguardo più attento potrebbe esserci di più in vista dell’operazione industriale attesa dai tempi delle fallite nozze, correva l’anno 2010, con Air France. Ma per Ita la sentenza sarebbe “ininfluente”.