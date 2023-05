Gianluca Zapponini

Rassegna stampa

27 maggio 2023

Ita e Lufthansa partono col piede giusto. Giuricin spiega perché

L’economista dell’IBL: i tedeschi vogliono puntare su Fiumicino e America, la compagnia italiana non aveva alternative

Il giorno dopo la prima vera operazione industriale di peso targata Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, l’ingresso di Lufthansa in Ita, è tempo di guardare avanti. Perché se, come ha detto in conferenza stampa di buon mattino il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, Ita è stata scelta perché lontana anni luce dalla vecchia e disastrata Alitalia, allora tanto vale scommettere. E che la strada, o meglio la rotta, sia quella giusta, ne è convinto anche Andrea Giuricin, economista in forza all’Istituto Bruno Leoni ed esperto di trasporti.