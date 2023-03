Lorenzo Torrisi

Rassegna stampa

28 febbraio 2023

Inflazione e sussidi

Intervista a Nicola Rossi: la Bce non può fermarsi, i bonus vanno “archiviati”

A margine del vertice dei ministri delle Finanze dei Paesi G20 che si è tenuto nello scorso fine settimana a Bangalore si è parlato anche di Bce, data la presenza dei Governatori delle principali banche centrali. Christine Lagarde, intervistata da The Economic Times, ha spiegato che “ci sono tutte le ragioni” per ritenere che a marzo ci sarà un aumento dei tassi di altri 50 punti base dopo quello di analoga entità operato a inizio febbraio.All’Eurotower continuano, però, ad arrivare richieste di prudenza, non solo da parte delle banche italiane, ma anche da Confindustria, il cui Presidente Carlo Bonomi ha invitato la Bce a fare attenzione a non creare le condizioni per una recessione.Nicola Rossi, professore di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e membro del cda dell’Istituto Bruno Leoni, ricorda, però, che «l’indipendenza della banca centrale serve proprio a “proteggere” le sue decisioni da quelle che possono essere comprensibili “lamentele” da parte delle diverse categorie sociali. Detto questo, c’è un’importante osservazione da fare rispetto al dibattito in corso sulle mosse della Bce».