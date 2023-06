Lorenzo Torrisi

Rassegna stampa

1 giugno 2023

Le illusioni da evitare su inflazione e Patto di stabilità

Intervista a Nicola Rossi

C’è attesa per il nuovo dato sull’inflazione europea, che verrà vagliato con attenzione anche dalla Banca centrale europea, il cui Consiglio direttivo tornerà a riunirsi il 15 giugno per decidere se alzare nuovamente i tassi di interesse. Nelle scorse settimane le dichiarazioni degli esponenti dell’Eurotower hanno fatto immaginare che ci possa essere spazio ancora per un paio di ritocchi all’insù di un quarto di punto ciascuno per poi interrompere il ciclo di rialzi e valutarne gli effetti.