Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

13 dicembre 2023

Il pasticcio della “maggior tutela”

Cronaca del delirio sulla liberalizzazione del mercato elettrico

La discussione sulla liberalizzazione del mercato elettrico, dopo aver monopolizzato il dibattito pubblico, è scivolata via dalle pagine dei giornali. Vale la pena ripercorrerne le tappe per rendersi conto quanto quello scontro sia stato strumentale, lontano dalla sostanza delle cose e in fin dei conti dannoso.