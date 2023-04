Nicola Rossi

Rassegna stampa

14 aprile 2023

Idee oltre le nomine

Il rischio di usare le partecipate solo come un braccio operativo dello stato

Archiviate le nomine – con tutto la coda di umane passioni che comprensibilmente le accompagnano – possiamo porci la domanda più rilevante (e forse anche più interessante). Che idea ha la politica italiana delle società in cui, direttamente o indirettamente, lo stato compare come azionista di maggioranza relativa (se non assoluta)?