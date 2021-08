Gilberto Corbellini - Alberto Mingardi

I vaccini e le fazioni

Nonostante pochi casi e le vaccinazioni che procedono a gonfie vele, assistiamo all'allestimento di una farraginosa macchina burocratica dedita ai monitoraggi delle nostre libertà più ordinarie. Il lasciapassare verde avrebbe avuto forse qualche effetto se fosse stato messo come precondizione per riaprire attività e servizi. Mentre lo si è fatto percepire come una privazione per chi non ce l'haNon sembra che nel resto del mondo la discussione politica e filosofica sul green pass e i vaccini stia toccano vertici altrettanto surreali che da noi. Il che è interessante, perché aiuta a capire qualcosa sulla cultura nazionale nella quale nuotiamo e i suoi rapporti un po' confusi con la libertà.Si è prodotta una divisione culturale faziosa anche perché in larga parte artefatta…