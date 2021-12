Gilberto Corbellini - Alberto Mingardi

Rassegna stampa

15 dicembre 2021

Fuori fuoco

Il bias cognitivo di chi pensa che non si stia facendo abbastanza contro la pandemia

L’idea che non si stia facendo abbastanza contro le pandemie da Covid-19 è singolare. Ma non inattesa. Non c’è contesto nel quale non si chieda alla politica di fare “di più”, come se “di più” fosse sempre necessario e far “di più” fosse sinonimo col far meglio. Questo, a maggior ragione, se a ogni pie’ sospinto, come l’incremento temporanei del numero di positivi o decessi o l’arrivo di una variante, siamo minacciati da nuove misure draconiane o ascoltiamo invocazioni di nuovi lockdown, di super-green pass, di zone gialle, arancioni e rosse, ecc.C’è sempre qualcuno a cui non basta mai, come coloro che sostengono che i vaccini stiano diffondendo una falsa sicurezza. Che cosa significa, non è ben chiaro. Forse si vuol dire che la vaccinazione non basta ad evitare qualsiasi infezione. Forse si vuol dire che ogni tanto capita anche a una persona vaccinata di ammalarsi in modo grave: ma questo può accadere o perché il suo sistema immunitario non è abbastanza efficiente (per esempio la persona è immunodepressa) o più in generale perché il sistema immunitario non è fatto di leve, pulegge e bottoni per attivarlo a piacere.