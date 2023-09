Gianfranco Fabi

17 settembre 2023

La forza dell’economia secondo la scuola di Chicago

La scuola di Chicago ricorda come l’economia sia uno strumento incredibilmente potente per analizzare e capire la società

La vicenda, ancora aperta, della tassa sugli extraprofitti delle banche si presta a tutta una serie di riflessioni, non solo di carattere strettamente politico. C’è infatti un aspetto importante che è solo in parte è stato messo in luce dai commenti della prima ora: è l’aspetto degli effetti indiretti che la nuova imposta ha portato e porterà con sé, effetti che tuttavia vanno sicuramente al di là di quelle che sono le aspettative razionali e le conseguenti decisioni degli operatori economici.