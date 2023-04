Matteo Rigamonti

20 aprile 2023

Il cinema italiano non sarebbe quello che è se non ci fosse stata Mediaset

La presentazione a Milano, organizzata dall'IBL, di un libro che racconta la vicenda imprenditoriale berlusconiana

Mediaset protagonista nella storia del cinema italiano attraverso un caso di libera intrapresa che ha segnato a livello economico, industriale e culturale un intero Paese. Non dovrebbe essere una notizia, ma in Italia può succedere che lo diventi. Specie se all’origine di questa storia c’è un imprenditore di nome Silvio Berlusconi.A ricordare come mai questa vicenda quarantennale, operata attraverso tre sigle societarie (Reteitalia, Penta e Medusa), è stata troppo spesso «trascurata, elusa e addirittura accantonata» tra pregiudizi e diffidenze è un libro, edito da Mondadori Electa, che si intitola Mediaset e il cinema italiano. Film, personaggi, avventure.