Istituto Bruno Leoni

Bruno Leoni e la rinascita del liberalismo

Un ciclo di otto seminari online dal 22 novembre al 16 dicembre 2021

All’interno della cultura italiana del Novecento,(1913-1967) è stato l’interprete più rigoroso della tradizione dele anche a livello internazionale il suo contributo al modo di intendere il diritto ha aperto strade nuove e inaugurato una linea di pensiero assai originale. Nonostante ciò, la sua riflessione è stata a lungo dimenticata ed è significativo che il suo capolavoro, Freedom and the Law (scritto in inglese e apparso nel 1961), sia stato tradotto e pubblicato in italiano solo nel 1995.A lungo preside della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia, Bruno Leoni è stato pure uno dei pionieri della politologia italiana e uno tra i primi a comprendere l’importanza delladell’economia: da Menger a Mises, da Hayek a Rothbard. Per quasi vent’anni ha diretto la rivista Il Politico, a cui ha conferito una dimensione internazionale, ed è stato segretario e poi presidente della Mont Pelerin Society.Freedom and the Law è la rielaborazione di un seminario tenuto da Leoni nel 1958 a Claremont, in California, presso l’Institute on Freedom and Competitive Enterprise, e al quale presero parte anche Friedrich A. von Hayek e Milton Friedman, le cui relazioni divennero anch’esse importanti libri che segnarono laall’inizio degli anni Sessanta: La società libera e Capitalismo e libertà.Per approfondire le idee e le opere di Bruno Leoni, situandole all’interno di un periodo segnato dall’attività di altri pensatori con cui fu in contatto, come gli stessi Hayek e Friedman, l’Istituto Bruno Leoni organizzacon importanti studiosi di Leoni e del pensiero liberale.Ildel corso e le modalità disono disponibili al seguente link: