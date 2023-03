Redazione

Rassegna stampa

24 marzo 2023

Bollette, le proposte di Ibl sulla revisione degli aiuti

Il paper Ibl analizza il modello tedesco e fornisce proposte per sostenere famiglie e imprese

Per le famiglie unificazione del bonus sociale elettrico e gas per i clienti in difficoltà economica, con erogazione diretta (non più in bolletta), con distinzione inoltre per zone climatiche e scaglioni decrescenti con l'Isee; per le imprese crediti d'imposta decrescenti col consumo e azzerati oltre una certa soglia (es 80% del consumo storico), nel caso delle imprese non energivore limitando i benefici a quelle esposte alla concorrenza internazionale. Questi alcuni dei principali spunti del paper “Bollette luce e gas: rendere gli aiuti sostenibili e focalizzati”, pubblicato ieri dal direttore Ricerche e Studi dell'Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro nella collana Ibl Focus.