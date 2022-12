Gianfranco Fabi

14 dicembre 2022

L’altro 1992, la svolta agli ultimi metri della Prima Repubblica

Un libro di Giuliano Cazzola aiuta a ricostruire i fatti di quell’anno

A trent’anni di distanza la nebbia della storia ha ormai scolorito fatti e avvenimenti che hanno caratterizzato una fase cruciale della storia delle Repubblica. In particolare, nel 1992 erano tre i fronti aperti come emergenza nazionale: il dilagare di Tangentopoli con il discredito progressivo di una larga fascia della classe politica; la continuazione del terrorismo mafioso con l’assassinio del giudice Paolo Borsellino; la crisi finanziaria con gli attacchi alla lira e il crescente rischio per la gestione dei conti pubblici.Un anno vissuto pericolosamente con tutti questi elementi che si intrecciavano e si scomponevano, con un Governo, quello di Giuliano Amato, continuamente in balia del nervosismo dei partiti, con una situazione economica sempre più difficile anche per le tensioni sociali e gli scioperi a ripetizione.