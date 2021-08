Alberto Mingardi

6 agosto 2021

La politica dei sussidi pubblici non aiuta l’occupazione

Sostegni elevati possono produrre effetti negativi. E i segnali già non sono incoraggianti

L’etimologia associa al lavoro l’idea di fatica, pena, sofferenza. Nel mondo antico, a lavorare erano essenzialmente gli schiavi. In qualche modo di quella storia ci rimane il retaggio. Ogni tanto celebriamo i «lavoratori» ma raramente il «lavoro», del quale faremmo volentieri a meno. Il problema è che non possiamo farne a meno. Le società moderne hanno raggiunto standard di benessere mai visti nella storia umana, ma al costo di due sacrifici da parte del singolo: il lavoro, per l’appunto, e il risparmio, cioè rimandare al futuro alcuni consumi fornendo invece risorse agli operatori finanziari per investimenti. Tramite questi ultimi è avvenuto il miglioramento di quegli strumenti che rendono più produttivo, e presumibilmente meno oneroso, il lavoro stesso.



Le condizioni di lavoro sono oggi molto più confortevoli che cento o cinquant’anni fa. Svolgiamo mansioni meno faticose e vi siamo impegnati per una quota di tempo inferiore. Il tempo «libero», libero dal lavoro, è cresciuto. È possibile però immaginare che il nostro Paese torni a crescere, come tutti si augurano, facendone proprio a meno?



Potrebbe essere quella la direzione nella quale siamo avviati. Con l’attuazione di quanto previsto nel «family act» del 2020, gli assegni familiari, le detrazioni fiscali per figli a carico e altri bonus saranno consolidati nel cosiddetto «assegno unico». L’assegno unico si potrà sommare al reddito di cittadinanza, al quale il governo non potrà porre mano, perché significherebbe ridiscutere il più cospicuo risultato politico del Movimento Cinque Stelle (l’abolizione, per ora solo annunciata, della povertà) e anche sottrarre a una non piccola platea di cittadini un sostegno sul quale hanno cominciato a contare.



In più, un elemento drammatico della storia italiana recente è l’aumento degli italiani che si situano sotto la soglia della povertà: oltre cinque milioni, grosso modo il 9% della popolazione. In larga misura si tratta di «nuovi italiani», ma nel 2020 sono andate crescendo le famiglie in povertà assoluta nel Nord del Paese, uno dei segni più evidenti della crisi indotta dalle misure di contrasto al virus.



Un Paese del primo mondo non può non venire incontro ai bisogni di queste persone ma calibrare gli interventi è sempre difficile: sostegni troppo elevati hanno un effetto sull’offerta di lavoro, sulla disponibilità delle persone a patire la pena e il travaglio associati, per l’appunto, al lavoro medesimo. Da questo punto di vista, i segnali non sono incoraggianti. Il reddito di cittadinanza, com’è comprensibile, aumenta al crescere del nucleo familiare e in ragione di alcune caratteristiche del percettore (per esempio se ha un mutuo sulle spalle).



Nelle regioni italiane, le condizioni di vita sono molto diverse: nei grandi centri urbani i percettori di reddito di cittadinanza fanno vita grama, non così nelle Regioni del Sud dove il costo della vita, a partire dal costo dell’abitazione, è minore. La possibilità di sommare al Rdc l’assegno unico fa sì che si arrivi, potenzialmente, a un livello prossimo, se non superiore, al salario iniziale in alcune aree del Paese. Anche nel Nord, però, la somma dei sussidi rischia di essere superiore al salario di inserimento in tutta una serie di mestieri.



Al maxiconcorso per il Sud voluto dal ministro Brunetta, per il reclutamento di 2.800 figure tecniche apparentemente necessarie per procedere con l’attuazione del Pnrr nel Meridione, su oltre 8.000 convocati se ne sono presentati la metà.



Dario Di Vico sul Corriere segnalava (11 luglio) come la Confindustria di Vicenza «non trovi più manodopera»: a fronte di 700 mila posti di lavoro persi nella pandemia e nonostante un tasso di disoccupazione superiore al 10%, non si riescono a trovare «tute blu».



C’è un problema, di lungo periodo, di distonia fra necessità delle imprese e competenze dei lavoratori. Ma c’è anche, e ci sarà sempre di più, un problema di scarsa attrattiva del lavoro, a fronte di sussidi che consentono entrate paragonabili. Anche il sussidio, a suo modo, è una pena: essere in condizione di doverlo percepire ha un costo psicologico. «La dignità del lavoro» è una frase che abbiamo sentito spesso e che ricorda come persino la mansione più umile aiuti a costruire un orizzonte di indipendenza, portando con sé il gusto di non dover dipendere da nessuno.



Perché ciò avvenga, però, assieme con il lavoro deve contare anche il risparmio. Per i più, l’ascensore sociale passava per la lenta e paziente accumulazione di poche o tante risorse, che servivano a fare studiare i figli e a consentire loro di partire da un piano superiore. Tassi a zero quando non negativi rendono il risparmio inutile quando non controproducente: erodendo così, indirettamente, le prospettiva di un’emancipazione attraverso il lavoro. Sussidi elevati fanno il resto.



Si dirà che in Italia i salari sono bassi. È vero, ma metterli in competizione con redditi garantiti dalla società servirebbe ad alzarli solo se il nostro Paese fosse un’economia chiusa. Cosa che non è: in assenza di manodopera disponibile, le imprese andranno altrove.



Sarebbe bello poter mantenere 60 milioni di persone senza che essi debbano lavorare. Purtroppo, però, l’esperienza suggerisce che i sussidi non riescono ad abolire la povertà ma possono abolire la prosperità.



dal Corriere della Sera, 6 agosto 2021