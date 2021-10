Emanuela Spagna

23 ottobre 2021

Ecco perché le bollette non daranno tregua

Il caro energia proseguirà anche nei prossimi mesi: Carlo Stagnaro spiega cause e rimedi

Nessuna illusione: il costo dell'energia non è destinato a diminuire nel breve periodo e, per fronteggiarlo, al momento non si potrà che mettere in campo degli interventi tampone, necessari, ma non risolutivi. Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, dipinge un quadro complesso di quello che sta diventando uno degli ostacoli maggiori da affrontare in questa prima fase di ripresa: i prezzi dell'energia alle stelle.



«È chiaro che le aziende che hanno una spesa elevata alla voce energia potrebbero iniziare ad avere delle difficoltà - spiega l'esperto -. Tanto più che siamo di fronte a dei rincari che non solo sono significativi, ma sono anche destinati a permanere nel tempo, per lo meno per tutto l'inverno. Poi potremo essere più o meno fortunati in base al clima dei prossimi mesi, ma non ci saranno cambiamenti sostanziali. E ad andarci di mezzo, oltre alle famiglie con basso reddito, saranno le attività economiche, anche le più disparate, dai parrucchieri a chi lavora l'acciaio, per intenderci. E non è incoraggiante il fatto che in altri Paesi ci siano delle grandi imprese che abbiano deciso di ridurre al minimo l'attività per contenere le spese energetiche».



Massima allerta, dunque, di fronte a un fenomeno che è esploso negli ultimi mesi e che si porta dietro una origine che «banalmente potremmo anche indicare come sfortuna», dice Stagnaro che poi spiega: «Abbiamo messo in fila una serie di fenomeni che già di per sè sarebbero un problema. Si sono verificati tutti insieme. Parto dall'aumento dei prezzi del gas - continua Stagnaro - che nasce da uno squilibrio tra domanda e offerta, ma anche dal fatto che in passato i prezzi erano talmente bassi che ben pochi sono stati gli investimenti per trovare nuove fonti. In più abbiamo avuto una primavera fredda e ci ritroviamo con livelli di scorte inferiori rispetto al solito».



Poi ci sono gli imprevisti naturali. «Per diverse settimane c'è stato poco vento sul mare del Nord e gli impianti eolici sono andati a rilento», sottolinea il direttore dell'Istituto Leoni. «Senza dimenticare - aggiunge - che il gas si è trascinato dietro nella risalita anche carbone e petrolio». Si capisce che sono fenomeni «scollegati tra loro e molto diversi che si sono presentati tutti insieme. Questo, ovviamente, complica anche il lavoro nel trovare possibili soluzioni a questa emergenza». Tant'è che un po' tutti i Paesi, al momento, si stanno barcamenando «prendendo denaro dalla fiscalità e andando a tamponare quanto sta accadendo. Per ora va bene, sono interventi che vanno nella direzione giusta - continua Stagnaro - ma se dovessero prolungarsi nel tempo sarebbero da indirizzare verso chi ne ha più bisogno».



Per le soluzioni a lungo termine, invece, il quadro si complica. È un fenomeno passeggero? Impossibile rispondere «perché si compone di una parte permanente e di una transitoria». Certo i fronti di intervento non mancano. «Si potrebbe smettere di disincentivare gli investimenti per il gas, ma anche diversificare le fonti di energia. In Italia il nucleare non c'è e non ci sarà a breve, ma in Europa è una realtà - conclude Stagnaro -. E poi è bene aprire un confronto sulle regole che presiedono la formazione dei prezzi dell'elettricità: oggi sono obsolete.. È chiaro però che una soluzione unica per il fenomeno in atto non esiste».



Da La Prealpina, 23 ottobre 2021