Istituto Bruno Leoni

4 maggio 2023

Sostieni IBL con il tuo 5x1000

Un gesto di libertà che non costa nulla, ma dal grande impatto. Scopri come fare

Anche quest'anno è possibile sostenere l'Istituto Bruno Leoni attraverso il 5x1000. Con una firma sulla dichiarazione dei redditi, si può destinare all'IBL una quota delle proprie imposte: un gesto che non costa nulla al contribuente, ma che vale moltissimo per chi lo riceve. Puoi consultare le istruzioni, o condividere con gli amici e il tuo commercialista, cliccando su questo link ( https://www.brunoleoni.it/sostieni-ibl/5permille ).Con la tua firma per il 5x1000 a IBL darai forza a una delle pochissime voci che, in questo Paese, mantengono vive le idee della libertà individuale e dello Stato di diritto. Devolvere il 5x1000 è un modo concreto per alimentare la ricerca e la presenza pubblica dell’Istituto, rafforzando il più solido dei pochi baluardi a favore dell’iniziativa privata e della libertà individuale.Perché scegliere proprio IBL? Perché immaginare il futuro del nostro Paese sta diventando sempre più difficile, è difficile vedere oltre la spessa nebbia dell’attualità: il livello della discussione è basso e fatica ad alzarsi al di sopra delle contingenze. Invece bisogna avere un’idea di futuro, e questa non può che essere fondata sulle esperienze del passato. IBL produce studi, organizza conferenze, sostiene nuove generazioni di studiosi che cercano di comprendere il mondo nel quale viviamo, per preservare la libertà quando c’è e costruire per essa nuove spazi quando non c’è.Servono idee. E, se ci crediamo, servono idee per la società libera: idee per mantenerla viva, vitale, per non abiurare ai suoi principi in nome dell’emergenza del momento. Sono idee quelle che l’Istituto Bruno Leoni produce ogni giorno, grazie al contributo volontario di persone che aspirano a un dibattito pubblico più aperto e basato sulle evidenze.Puoi aiutarci a provare a costruire domani un Paese un po' meno ostile alla libertà, al mercato e alla libera impresa. Puoi donarci il tuo 5 per mille inserendo nella dichiarazione dei redditi, nella sezione dedicata al 5 per mille per il "Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università", il nostro codice fiscale 97741100016.Non sei un contribuente italiano, oppure preferisci sostenerci con un metodo alternativo al 5x1000? Puoi effettuare una donazione diretta. Scopri di più nella pagina dedicata