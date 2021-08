Carlo Lottieri

23 agosto 2021

Il ritardo nel digitale dell'UE

L'intero universo informatico-telematico è sempre più dominato dagli Stati Uniti e dalla Cina

Che l'Europa sconti un grave ritardo nell'ambito del «digitale», rispetto agli Stati Uniti e perfino alla Cina, è evidente a tutti. Un recente rapporto del Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) obbliga ora a prendere atto di molte cose che attestano in maniera inequivoca tale situazione e costringono a immaginare una qualche via d'uscita.



Innanzitutto, qualche dato cruciale. Se si considerano le nuove imprese che si occupano di apparecchiature connesse alla rete 5G, soltanto il 5% si trova nell'Unione europea e nel Regno Unito, mentre Stati Uniti e Cina superano la quota del 40%. Non va molto meglio nell'ambito dei brevetti relativi alla tecnologia satellitare, dato che il 58% interessa imprese statunitensi, il 40% aziende cinesi e soltanto il 18% della UE e del Regno Unito.



Se poi si passa al cosiddetto «Internet degli oggetti» (IoT), le nuove imprese statunitensi ricevono 20 volte più investimenti di quelle europee e questo spiega la diversa quota di mercato. Ancora peggio va nel «cloud computing», dato che Amazon e Microsoft da sole dispongono di quasi due terzi dell'intero mercato globale. L'Europa ha insomma perso molti treni e altri ne sta perdendo, dal momento che l'intero universo informatico-telematico è sempre più dominato dagli Stati Uniti, da un lato, e dalla Cina, dall'altro.



Per reagire a questa situazione si possono seguire varie strade. Da un lato, si potrebbe cercare di emulare gli Stati Uniti, dove l'intervento pubblico svolge un ruolo, ma non si possono sottovalutare i «garage» della Silicon Valley, il continuo sorgere di imprese dal nulla, il contesto competitivo, la facilità con cui è possibile intraprendere e ottenere finanziamenti privati. Oppure si può provare a copiare la Cina, dove sicuramente esistono attori privati, ma il potere pubblico svolge un ruolo egemonico e le strategie della dirigenza del PCC hanno sempre l'ultima parola quando si tratta di assumere decisioni cruciali.



A tale proposito è significativo che lo stesso rapporto dell'istituto tedesco muova da una prospettiva geopolitica, sottolineando come la difesa europea possa rivelarsi sempre più fragile entro un quadro di quasi completa dipendenza dai due colossi globali. Per giunta, nel Vecchio Continente continua a dominare l'idea che il successo in questo o quel settore possa venire soltanto a seguito di interventi pubblici e grandi progetti finanziati con i soldi dei contribuenti. Di conseguenza, l'Europa sembra più naturalmente orientata a seguire la via cinese invece che quella americana, ma una simile opzione avrebbe gravi conseguenze da vari punti di vista.



In questo come in altri ambiti, è difficile pensare che le logiche politico-burocratiche possano avere la meglio su quelle imprenditoriali. Sul piano economico, insomma, non si capisce per quale motivo una programmazione centralizzata e finanziata dai contribuenti dovrebbe rivelarsi più efficace di quanto può emergere da libere iniziative concorrenziali volte a soddisfare i consumatori.



C'è poi un'altra questione, che deve stare a cuore in particolare all'opinione pubblica svizzera. Se l'Europa liberalizzasse il proprio mercato e tentasse di competere con le imprese americane riducendo la tassazione e ogni ostacolo normativo e burocratico, in quest'Europa aperta che volesse essere più dinamica e all'avanguardia ci potrebbe essere una facile integrazione tra imprese comunitarie ed elvetiche.



L'adozione di un modello anche solo latamente cinese e volto a piegare lo sviluppo tecnologico agli interessi del potere pubblico (nel campo della difesa e non solo) implicherebbe, invece, una sorta di colbertismo continentale. Questo spingerebbe, da un lato, verso una ancor più forte unificazione politica a livello continentale e, dall'altro, alzerebbe un muro assai alto tra la Svizzera e l'Europa dei 27. C'è da sperare che non sia quella la strada che verrà imboccata.



Dal Corriere del Ticino, 23 agosto 2021