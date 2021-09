Piero Vietti

Rassegna stampa

3 settembre 2021

Resistere al totalitarismo soft. La lezione di Rod Dreher

A Milano con Alberto Mingardi per presentare "La resistenza dei cristiani", lo scrittore americano vede un futuro fosco per l'occidente

In Italia per un tour promozionale del suo ultimo libro, La resistenza dei cristiani – Manuale per fedeli dissidenti, il giornalista e scrittore americano Rod Dreher ha parlato mercoledì sera a Milano in un dibattito al cinema Plinius organizzato da Tempi, Fondazione Tatarella, Fondazione De Gasperi e il suo editore italiano, Giubilei Regnani. Con lui Alberto Mingardi, direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni e docente universitario dello Iulm.Presentato da Tempi anche a Roma martedì scorso con il politologo Lorenzo Castellani, il saggio di Dreher in America ha venduto ben oltre le centomila copie e continua a fare discutere. Quella dell’autore de L’opzione Benedetto è un’accusa potente (e forse un po’ pessimista) a quello che lui chiama “Totalitarismo soft”, che negli Stati Uniti e in generale nei paesi anglosassoni sta plasmando la società, i rapporti tra le persone, le scuole e le università, gli interessi economici e la gestione del potere. Un totalitarismo che ha a che fare con il pensiero unico e il politicamente corretto, e che – questa l’ardita ma documentata tesi di Dreher – non è poi molto diverso dai totalitarismi che hanno ferito il Novecento. Certo non per i gulag e i campi di concentramento, le file per il pane o la polizia segreta, ma per le conseguenze sulla libertà delle persone.