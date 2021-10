Carlo Lottieri

Rassegna stampa

24 ottobre 2021

Oligarchi al potere, deriva globale

La Cina, a cinquant’anni dall'ingresso nell'Onu, è una economia liberale. Ma il capitalismo di Stato, egemonizzato da poche persone allineate al sistema, dilaga anche in Occidente

Cinquant'anni fa la "diplomazia del ping-pong" avviò il disgelo tra gli Stati Uniti di Richard Nixon e la Cina di Mao Tse-dong. Da parte americana, il primo obiettivo strategico consisteva nell'allargare il fossato che separava Mosca e Pechino; e uno dei frutti principali di quell'avvicinamento all'Occidente, il 25 ottobre del 1971, fu l'ingresso della Cina comunista nell'Onu, al posto di Taiwan. Si trattò di un passaggio importante, dato che Pechino comprese che poteva giocare un ruolo sullo scacchiere internazionale, ma a ben guardare le trasformazioni maggiori furono altre. Il vero segreto della Cina, in effetti, consiste nel suo essere riuscita a evolvere economicamente, adottando taluni tratti capitalistici, pur senza modificare la struttura autoritaria: dato che il partito comunista continua a monopolizzare la società e a esercitare un rigido controllo su attività produttive, cultura e media.Com'è successo che un universo come quello cinese (già vittima di progetti folli, dalla Rivoluzione Culturale al Grande Balzo in Avanti) abbia saputo modificare taluni suoi tratti essenziali, riuscendo a crescere fino al ritmo del 10% all'anno? Alcune tra le risposte più interessanti si trovano in un volume scritto nel 2012 da un ultracentenario Ronald Coase, già premio Nobel per l’economia nel 1991, e da un suo allievo cinese, Ning Wang. Intitolato " Come la Cina è diventata un Paese capitalista " (edizioni IBL Libri), il testo unisce storia e analisi teorica, mostrando come la Cina sia riuscita a dare spazio a imprese private e generare il dinamismo della concorrenza, pur senza mai smettere di essere un'autocrazia.La linea di MaoSecondo gli autori ciò è stato reso possibile dal carattere tradizionalmente decentrato della Cina. Lo stesso Mao volle evitare ogni dirigismo in stile sovietico, perché riteneva che esso avrebbe rappresentato un pericolo perla sua leadership. Avere tanti capetti locali era meglio che non dotarsi di una tecno-struttura nella capitale. Perseguendo in modo machiavellico i suoi obiettivi, Mao bloccò così ogni concentrazione del potere in poche mani.Ai limiti della legalitàL'altra questione su cui gli autori insistono è il ruolo dei cambiamenti "ai margini". La Cina collettivizzata da Mao si è trovata ad affrontare una povertà terribile e una disoccupazione di grandi dimensioni. In questo quadro e, spesso, a parecchie centinaia di chilometri da Pechino, quella che ebbe luogo fu spesso una privatizzazione di fatto dei terreni, che produsse ottimi risultati e venne poi presentata dal regime come l'esito di una scelta deliberata.Pure la nascita di industrie private ebbe luogo nell'illegalità, ma il regime ebbe la furbizia di non ostacolare i cambiamenti e, anzi, se ne attribuì la paternità. Il pragmatismo di cui diedero provai comunisti e, in particolare, Deng Xiao-ping (al vertice dal 1978) è cruciale per capire la nuova Cina.Va però aggiunto che questi cinquant'anni di trasformazioni hanno seguito un percorso tutt'altro che lineare. In particolare, nel 1989 la crisi di piazza Tienanmen sembrò bloccare tutto. Quando il Pcc fece confluire a Pechino mezzi cingolati provenienti da province remote per reprimere una protesta che durava da mesi, il regime negò ogni confronto e contrastò ogni ipotesi di cambiamento.In Occidente qualcuno immaginò che i processi di riforma economica si sarebbero interrotti, ma invece accadde tutt'altro: anche in virtù del fatto che quello cinese si è definito come un capitalismo obbligato a vivere all'ombra del potere. La forte penetrazione in Africa ha così mirato ad allargare l'area di influenza del Celeste Impero, ma anche a mettere le mani su imponenti serbatoi di materie prime, essenziali alle imprese. E che dire del progetto della cosiddetta Nuova Via della Seta, volta a costruire porti e infrastrutture in grado di connettere la Cina all'Eurasia? Anche in quel caso le logiche economiche e quelle politiche s'intrecciano di continuo: tanto più che a Pechino ormai non esiste possibilità di fare affari senza disporre di connessioni con il partito.Negli scorsi anni l'evoluzione cinese è stata confrontata con quello russa. E in genere il giudizio che si dava sottolineava come i cinesi avessero conseguito successi più rilevanti, dato che a Pechino il cambiamento avrebbe investito in profondità il diritto privato e l'economia, mentre a Mosca la svolta avrebbe riguardato al massimo il sistema istituzionale, il pluralismo dei partiti, un più ampio accesso al confronto intellettuale. In verità, non soltanto la democrazia russa è solo di facciata, ma pure il sistema produttivo cinese ha poco a che fare con un vero mercato competitivo.In Russia come in Cina, come in larga parte di un Occidente in cui i poteri pubblici giocano dominando l'economia e la finanza (dal monopolio monetario alla regolazione, dalla spesa pubblica alla tassazione), abbiamo un capitalismo di Stato egemonizzato da "oligarchi" che hanno successo soltanto se restano allineati al sistema, e abbiamo politici che a loro volta hanno bisogno degli aiuti e della complicità dei colossi dell'economia. La perdurante e drammatica crisi di Hong-Kong, in fondo, è lì adirci che la questione cruciale in definitiva è di tipo politico e che la Cina permane un mondo ostile a ogni idea di diritto e diritti. Fino a quando lo Stato cinese continuerà a dominare ogni aspetto della società, d'altro canto, non avremo alcuno spazio per la libertà di pensiero, di iniziativa e d'espressione.Da La Provincia, 24 ottobre 2021