31 luglio 2021

Obbligo? Meglio premiare i vaccinati

Il direttore dell'Istituto Bruno Leoni: "Le persone vanno informate e incentivate, non spaventate"

Alberto Mingardi, direttore dell'istituto liberale «Bruno Leoni», ha in uscita nelle prossime settimane un saggio (insieme a Gilberto Corbellini), La società chiusa in casa, che richiamando Popper analizza l'impatto della pandemia e della paura sulle libertà individuali.Mingardi, a proposito di paure, ha visto le piazze contro il green pass. Chi sono le persone che vanno a protestare?«Nelle manifestazioni più contenute dei giorni scorsi c'erano essenzialmente militanti politici. L'Italia non ha grande tradizione di libertari che si mobilitano per la libertà individuale, inclusa quella di non vaccinarsi, ma ha tanti gruppi politici che possono sfruttare strumentalmente qualsiasi tema: dall'ultrasinistra che vede nel green pass un complotto delle case farmaceutiche, all'ultradestra altrettanto anticapitalista. Ma attenzione. È sempre un errore (penso ai grillini) valutare la forza di un movimento dalla qualità dei suoi leader. Questi possono essere degli estremisti ma ciò non significa che a chi li segue non si debba dare una risposta diversa da state zitti, bifolchi».