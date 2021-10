Piero Vietti

14 ottobre 2021

Non è andato tutto bene

Demolizione dell'armamentario antivirus che abbiamo acriticamente ingoiato per mesi. A cominciare dalla rinuncia a libertà e responsabilità

Con il loro La società chiusa in casa. La libertà dei moderni dopo la pandemia , Gilberto Corbellini e Aberto Mingardi hanno innanzitutto il merito di essere riusciti a criticare diverse misure antí Covid dei governi italiani senza passare per complottisti, no vax o antiscientifici. Non è poca cosa, in tempi nei quali nel calderone dei cialtroni finiscono indistintamente sia chi esprime perplessità sull'estensione del green pass sia chi pensa che grazie ai vaccini Bill Gates potrà ucciderci con il 5G.Il loro saggio, lungo ma di agile lettura, cerca di contribuire al dibattito sulle misure per fermare la pandemia criticandole in maniera costruttiva. Rispettivamente professore di Storia della medicina e di Storia delle dottrine politiche, Corbellini e Mingardi mettono in fila molte delle domande che tutti ci siamo fatti in questi mesi di emergenza: perché abbiamo digerito senza obiezioni (anzi, chi le sollevava era bollato come irresponsabile) misure come il coprifuoco, i lockdown, la scuola a distanza, le chiusure di negozi, bar e ristoranti, accettando di restare per settimane in casa? Perché abbiamo accettato acriticamente regole talvolta incongruenti e restrizioni sproporzionate fidandoci dell'esperto di turno poi smentito da altri esperti?La più banale delle libertà civili, uscire di casa, girare per strada, entrare in un bar senza che nessuno ci chieda conto di nulla, «ciò che Benjamin Constant chiamava la "libertà dei moderni"», è stata sospesa. Dopo cinquant'anni in cui la politica ci ha abituati a pensare che «la libertà che contava era la prossima, il diritto importante quello ancora da rivendicare», ci eravamo dimenticati dell'importanza di quella che chiamiamo normalità.Le oltre 300 pagine del volume edito da Marsilio sono un viaggio alla riscoperta di questa libertà ridotta dalla pandemia, dalla «paura che sembra aver annichilito la nostra razionalità» e dal potere politico che per «non sprecare una buona crisi» ha consapevolmente ingigantito l'impronta dello Stato aumentando la spesa pubblica e prendendo decisioni paternalistiche e impulsive. La pandemia da Sars-CoV-2 era qualcosa a cui non eravamo preparati, ma non è stata così diversa dalle altre epidemie nella storia.L'entusiasmo generoso dei due autori per i benefici del progresso li porta a dire che la nostra società, mai così progredita, avrebbe potuto e dovuto affrontare l'emergenza in modo più razionale. Invece ci siamo comportati come i nostri antenati, preferendo la chiusura, la ricerca di capri espiatori assurdi - dai runner agli aperitivi - e le mani avanti del melius abundare quam deficere in restrizioni. E se da una parte l'umanità si trascina dietro da millenni un bias che la porta istintivamente a chiudersi per proteggersi dalle malattie, dall'altra l'ascesa dei valori liberali, il progredire della scienza e della medicina, l'avvento delle società aperte dovrebbero averci dato strumenti per mitigare «un clima di ubriacatura per un ritorno a un'idea antica o collettivista di libertà».Ecco il perché di questo libro, che è un inno alla responsabilità individuale senza cedere all'esaltazione dell'individualismo, ma non concedendo neppure l'onore delle armi al «nessuno si salva da solo» di papa Francesco con un formidabile capitolo sulla «tragedia degli esperti». Tragedia perché la disinformazione sulla pandemia non è stata fatta soltanto con le fake news, ma anche da virologi e scienziati più o meno competenti diventati da un giorno all'altro star televisive che «si sono fatti dettare l'agenda comunicativa dai conduttori» fino a «usurare con il tempo la propria reputazione». Preda anche loro di bias cognitivi, tra tutti l'overconfidence nei propri mezzi, spacciavano come verità previsioni basate su dati parziali, determinando scelte politiche e la percezione della pandemia come tragedia da parte di media e popolazione.Gli esperti ci hanno inondato di modelli matematici per spiegarci quello che stava succedendo, ma il loro eccesso di sicurezza ha aumentato la confusione, portandoci a pensare che il Covid potesse essere sconfitto - quanti danni ha fatto la metafora della guerra - mentre si sarebbe dovuto affrontare cercando di capirlo e poi di adattarvisi. Questo però avrebbe ridotto «il ruolo del pianificatore, dello stratega, dell'esperto».Populismo degli obiettivi (la guerra al virus e il consenso da ricercare da parte della politica) e inadeguatezza delle élite hanno fatto il resto. Forse il libro di Corbellini e Mingardi è uscito troppo tardi. Ma è utile leggerlo per evitare nuovi errori e capire quelli che sono stati fatti.da Tempi, ottobre 2021