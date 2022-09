Andrea Giuricin

La notizia della morte delle low cost è ampiamente esagerata

L'aumento dei prezzi dei voli è in linea con l'inflazione: non c'è una peculiarità di questo settore. Ma il futuro resta incerto

L'aumento dei costi e il calo degli spostamenti mettono sotto pressione la marginalità delle compagnie aeree, ma le low cost continueranno a giocare un ruolo centrale nel mercato.



Il costo medio per una compagnia ultra low cost era di circa 35 euro per un posto che viaggiava 1000 chilometri. Un livello estremamente basso. Anche considerando un aumento del 50% dei costi, si arriverebbe a circa 50 euro per un posto che viaggia 1000 chilometri, ma per adesso l’ordine di grandezza degli incrementi è molto inferiore. Fra pandemia e guerra, viviamo in un contesto segnato da forte incertezza. Il 'new normal' potrebbe essere dunque caratterizzata da prezzi strutturalmente superiori a quella del 2019, ma non dalla morte del low cost.