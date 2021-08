Alberto Mingardi

Rassegna stampa

2 agosto 2021

Millennial

Desideri & consumi tradizionali tra casa, automobile & shopping

Più liberal dei loro padri, ma tendenze e scelte di vita secondo alcune recenti indagini non sono poi così distanti. Cosa raccontano gli ultimi aggiornamenti dall’America di Biden: l’abitazione resta ancora centrale E anche sulla mobilità... Ma il problema è la minore disponibilità economica rispetto alle generazioni precedenti



Negli ultimi anni molte analisi hanno indagato i consumi dei millennial, soprattutto negli Stati Uniti. Ne era uscito un racconto abbastanza coerente col mondo disegnato dai nuovi servizi della cosiddetta sharing economy. I millennial sembravano essere molto più interessati a vivere in città di quanto non lo fossero i loro genitori, meno propensi ad acquistare una casa o un’automobile delle generazioni precedenti, disponibili a investire in «esperienze» più che in «cose» (la differenza fra le une e le altre è forse meno chiara di quanto si creda).



Le scelte di consumo dei più giovani sembravano sorprendentemente coerenti con il loro profilo politico: «New Progressive America: The Millennial Generation», così si intitolava uno studio del Center for American Progress di qualche anno fa. Le grandi ideologie hanno perso smalto ma lo stesso vocabolario politico dei millennial, segnato dalle preoccupazioni per il clima, li colloca a sinistra e le loro preferenze elettorali, negli Stati Uniti, inclinano decisamente verso il Partito Democratico. «Se non è vero è molto ben trovato».



Ora alcune ricerche mettono in discussione questa corrispondenza fra attitudini ideologiche e scelte personali. In particolare i giovani non sarebbero così «urbanofili» e così disinteressati alle proprietà.



Dimmi dove vivi...

A partire dalla crisi del 2007/2008, le migrazioni interne agli Stati Uniti hanno rallentato, rispetto al passato. I più giovani restano però il gruppo più mobile. Per le persone fra i 25 e i 34 anni, le aree metropolitane più attrattive sono state, negli ultimi anni, Houston, Denver, Dallas, Seattle e Austin.



Allargando lo sguardo, ognuna delle dieci aree con la popolazione in più rapido aumento, con tassi di crescita dei millennial superiori al 10%, si trova nel Sud o nell’ovest. Due (Colorado Springs e Denver) si trovano in Colorado, tre (San Antonio, Austin e Houston) sono in Texas e altre tre (Orlando, Cape Coral e North Port-Sarasota) sono in Florida. Come hanno sottolineato Samuel J. Abrams (American Enterprise Institute) e Joel Kotkin (Chapman University), i millennial sono dunque meno inclini a stabilirsi nelle grandi città delle coste (anzi fra quelle che hanno visto, già prima del Covid-19, tassi di migrazione negativi, per quella fascia d’età, ci sono New York e San Diego).



Un sondaggio che risale a prima delle elezioni di novembre mostra che fra le persone di età compresa fra i 25 e i 40 anni il 26% vorrebbe vivere in un centro di dimensioni medio-piccole, un valore più basso del 38% degli americani nel loro complesso. Il 39% preferirebbe stare in un ambiente suburbano contro il 33% che invece desidera stabilirsi in una città (il 24% della popolazione americana nel suo complesso). Che persone più giovani siano attratte in misura maggiore dai grandi centri, dalle possibilità di socializzazione e divertimento che essi presentano, non è una notizia. I millennial sposati sono, in modo altrettanto prevedibile, più interessati a trasferirsi in campagna di quanto non lo siano i single.



Il fascino del mattone

Ciò che rileva è che lo scostamento nei desideri fra millennial e generazioni precedenti è inferiore a quanto si creda. Secondo Abrams e al netto del loro posizionamento politico i millennial hanno abitudini più «conservatrici» di quanto non si sia, sin qui, immaginato. Questo si riflette anche nella proprietà delle «cose» e, in particolare, delle case.



Un’altra indagine riporta che oggi solo il 45% degli americani ritiene «essenziale» possedere una casa. Per quanto negli Usa siano più inclini a spostarsi di noi, è un valore sorprendente, tenendo presente quanto la proprietà immobiliare è stata promossa dalle istituzioni statunitensi.



Nondimeno, secondo lo stesso sondaggio, il 57% delle persone tra i 18 e i 29 anni crede che la proprietà della casa sia ancora una parte essenziale del sogno americano. La proprietà immobiliare è percepita come meno importante con il passar del tempo: solo il 41% di coloro che hanno tra i 50 e i 64 anni e il 39% degli over 65 la pensano allo stesso modo. Inoltre, avere la proprietà della casa in cui si vive è un valore più per le persone di colore (53%) che per i bianchi (42%) o i latinos (46%). Forse la proprietà di un immobile, un po’ come tutte le cose, è avvertita come più importante proprio quando ci manca.



Il fattore soldi

Molti dei trend che sono stati ricondotti all’influenza dei millennial negli ultimi anni presuppongono la vita in città: a cominciare dalla preferenza per il trasporto collettivo.



Per quanto in modo ovviamente parziale e impressionistico, questi dati suggeriscono che il richiamo dell’America «provinciale» è ancora forte. Forse non è irrealistico dedurne che le preferenze dei giovani potrebbero essere, in linea generale, meno distanti da quelle dei loro genitori di quanto non sembri. Magari la preferenza per le «esperienze» a scapito delle «cose» è semplicemente il riflesso di una disponibilità economica inferiore e della preoccupazione per il futuro. E le cose, in realtà, sono oggetto di desiderio come lo sono sempre state.



da L’Economia – Corriere della Sera, 2 agosto 2021