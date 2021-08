Carlo Lottieri

Rassegna stampa

10 agosto 2021

Miglio e l'implosione dello Stato burocratico

Aveva previsto l'involuzione delle istituzioni centrali. L'unico antidoto era il federalismo

È probabile che il nome di Gianfranco Miglio, venuto a mancare vent'anni fa, ai più giovani non dica molto. Eppure c'è stato un momento che ha visto il professore comasco assurgere agli onori della cronaca: prima come fiancheggiatore intellettuale della Lega Lombarda (in seguito ribattezzatasi Lega Nord), poi quale figura centrale all'interno del movimento stesso e, infine, in qualità di battitore libero (dopo la rottura con Umberto Bossi, che in quegli anni era il «padre padrone» del partito). Ben al di là di questo, Miglio è stato comunque uno dei protagonisti intellettuali dell'Italia di secondo Novecento e un pensatore originalissimo: un teorico che ha riflettuto con audacia sulle istituzioni della modernità e ha indicato nella teoria neo-federale una vera alternativa alle logiche della sovranità.