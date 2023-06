La scuola di Chicago

Nicola Giocoli

Centro della teoria e della politica economica degli ultimi ottant’anni e ritenuta, a torto o a ragione, l’emblema del neoliberismo, la Scuola di Chicago è la più famosa, ma anche la più discussa, tra le scuole di pensiero economico del Novecento.

Dalla moneta all’antitrust, dall’analisi economica del diritto alle crisi bancarie, dalla regolazione alla storia economica, non esiste branca della moderna economics che non sia stata profondamente influenzata dalle idee di Chicago a favore del libero mercato e ostili all’intervento pubblico. Questo libro ricostruisce l’evoluzione storica e i fondamenti teorici e metodologici della Scuola e ne analizza alcuni celebri contributi scientifici. Oltre che sulle figure centrali, come Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker e Robert Lucas, il volume si sofferma anche su autori meno noti, come Henry Simons e Aaron Director, oppure solo in parte riconducibili alla tradizione di Chicago, come Ronald Coase e Richard Posner; e dedica inoltre spazio a uno dei segreti spesso trascurati del successo della Scuola: il costante impegno sul piano della didattica e della divulgazione.



Nicola Giocoli è professore ordinario di Economia politica all’Università di Pisa, dove dirige la rivista «HEI – History of Economic Ideas». Già borsista «Marco Fanno» e vincitore del Premio Dorfman della History of Economics Society, i suoi interessi di ricerca riguardano la teoria e la metodologia economica, la storia del pensiero economico, la law and economics e l’antitrust. È autore di cinque monografie, tra cui Modeling Rational Agents (2003) e Predatory Pricing in Antitrust Law and Economics (2014), e di numerosi articoli su riviste internazionali.