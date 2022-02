Istituto Bruno Leoni

La scuola austriaca di economia. Un'introduzione

Nuovo corso online in dodici lezioni dal 3 marzo all'11 aprile 2022

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso online IBL dedicato alla. Dodici lezioni, dal 3 marzo all'11 aprile 2022, sui pensatori che hanno rivoluzionato l'analisi dei fenomeni economici, ponendo al centro della loro riflessioneA partire dalla seconda metà del XIX secolo, il fondatore della Scuola austriaca, Carl, ha proposto una spiegazione soggettivistica dei fatti economici. Le sue intuizioni sono poi state sviluppate dalle successive generazioni di economisti austriaci, tra cui Eugen vone Ludwig von, che hanno messo in rilievo le contraddizioni alla base delle teorie socialiste e marxiste. Molti altri sono stati gli ambiti di applicazione del paradigma austriaco, dalla teoria monetaria alla figura dell'imprenditore, passando per il ruolo della conoscenza nella società analizzato dal premio Nobel per l'economia Friedrich A. vone maggiori informazioni sul corso sono disponibili alla seguente pagina del sito IBL: brunoleoni.it/introduzione-scuola-austriaca . Per bit.ly/corsi-ibl-iscrizione . Le lezioni si terranno dalle ore 18:30 alle ore 20 e possono essere seguite sia in diretta streaming che in differita, attraverso registrazioni disponibili senza limiti di tempo.