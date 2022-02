Giacomo Da Ros

Focus

I benefici del libero scambio: il caso dell'Italia

I trattati di libero scambio sono un importante strumento per l’Unione Europea

I trattati di libero scambio producono benefici per tutti quelli che vi prendono parte.



Il Focus passa in rassegna gli effetti dei trattati di libero scambio che hanno coinvolto l'Italia e sono entrati in vigore nell'ultimo decennio (Corea del Sud, Giappone, Canada, Messico, Cile, Perù-Colombia-Ecuador, America Centrale). L'analisi evidenzia come i trattati di libero scambio siano un importante strumento a diversi livelli per l’Unione Europea. Innanzitutto, questi contribuiscono a incrementare i flussi commerciali con i partner con i quali vengono stipulati. In particolare nei settori in cui i Paesi dell’Unione si distinguono, il meccanico e l’agroalimentare, l’agevolazione del commercio aiuta a proiettare soft power.



Secondariamente, ma in maniera ugualmente importante, l’effetto che hanno nel promuovere il ruolo geopolitico dell’Unione rispetto agli altri due grandi blocchi (USA, Cina) e nell’avanzare standard ambientali e sociali in linea con i valori europei rimane estremamente rilevante.