Linda Varlese

Rassegna stampa

20 ottobre 2021

Corbellini: "Covid diventerà endemico. Anche quando non se ne parlerà più"

Purtroppo non sappiamo ancora se diventerà innocuo come un raffreddore

Da mesi ci sentiamo ripetere che il traguardo sarà raggiungere la “fase endemica”. Quella in cui la circolazione del virus non causerà più malattia grave o morte e si passerà dalla cosiddetta fase “pandemica” a una convivenza, più o meno pacifica, con Covid-19. Questo cambiamento è atteso e, secondo il parere di virologi e immunologi, si potrà raggiungere grazie all’immunizzazione di una percentuale altissima della popolazione.“Se ne sta parlando da mesi”, dice Gilberto Corbellini, professore ordinario di Storia della Medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, che con Alberto Mingardi ha pubblicato un libro dal titolo evocativo: “ La società chiusa in casa. La libertà dei moderni dopo la pandemia ”, Marsilio. “Tecnicamente possiamo dire che questo virus è già endemico: perché endemico vuol dire che è presente ovunque tra la popolazione. Dopodiché aggiungiamo anche il fatto che attualmente causa ancora delle forme cliniche gravi e quindi lo chiamiamo pandemico perché crediamo che un patogeno endemico sia sempre come un citomegalovirus. Ma la malaria endemica in diverse regioni dell’Africa, è comunque una malattia grave. Dire che il virus è endemico è una tautologia. La domanda da porsi è un’altra”.